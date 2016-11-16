مقرات ارهابيي “جيش الفتح” تحت المرمى الناري لسلاح الطيران

دمر الطيران الحربي السوري اليات ومقرات لإرهابيي/جيش الفتح/ في طلعات على تجمعاتهم في عدد من قرى وبلدات ريف ادلب.

وبحسب مصدر عسكري اكد أن سلاح الجو”نفذ غارات جوية مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية فى محمبل واريحا وسنجار بريف ادلب الجنوبي”، مبينا أن الغارات أسفرت عن”تدمير تجمعات للمجموعات الارهابية وعدد من الاليات اضافة الى القضاء على عدد كبير من الارهابيين”.