مكافحة الفساد والتأكيد على دور الإعلام الاستقصائي في فرع ريف دمشق للحزب

عقدت، اليوم، هيئة مكتب الإعداد و الثقافة و الإعلام في فرع ريف دمشق للحزب اجتماعها برئاسة الرفيق المهندس محمد كبتولة، لمناقشة عدد من النقاط اللازمة لإعداد خطة عمل المكتب خلال العام 2017، وكانت ابرز النقاط التي ناقشها الاجتماع، الاستمرار في نشر فكر الحزب وأهدافه وسياسته وبرامجه ، والمساهمة في تشكيل موقف وطني داعم لسياساتنا العامة في مواجهة العدوان الإرهابي، التركيز على إبراز بطولات الجيش العربي السوري، وتعزيز قيم الشهادة، ومحاربة وتعرية الفكر الوهابي التكفيري، وتعزيز وإبراز فكرة التنوع في المجتمع السوري، تعزيز مفهوم المواطنة والروح الوطنية.

وكان لافتا التركيز على موضوع مكافحة الفساد وثقافته المنتشرة في الكثير من المفاصل والتأكيد على دور الإعلام الاستقصائي في ذلك.

كما أكد الرفاق أعضاء هيئة المكتب كل في مؤسسته تبني الأفكار التي تتناسب مع المرحلة ومتطلباتها وذلك وفقاً لخطط يتم وضعها بأهداف محددة قابلة للقياس والتحقيق، ومراعاة الجانب الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وأفكار ومبادئ الحزب.

البعث ميديا – ريف دمشق – بلال ديب