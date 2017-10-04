مكافحة المخدرات بدمشق: ضبط 6 كغ من مادة الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ضبط 6 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت أمس إلقاء القبض على أحد مروجى المخدرات في حمص وضبطت بحوزته 56 كغ من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن سيارة كان يستقلها.

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