الشريط االاخباريمحليات مكافحة المخدرات بدمشق: ضبط 6 كغ من مادة الحشيش 2017/10/04 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ضبط 6 كغ من مادة الحشيش المخدر. وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت أمس إلقاء القبض على أحد مروجى المخدرات في حمص وضبطت بحوزته 56 كغ من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن سيارة كان يستقلها. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات