مكتب دي ميستورا: بحث الوضع في حلب خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين

أعلن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم أن لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران تطرقت إلى الوضع في حلب.

ونقلت “سبوتنيك” عن المكتب إشارته في بيان إلى أن اللقاءات تناولت وقف الأعمال القتالية وخروج مسلحي جبهة النصرة الإرهابي ووصول المساعدات الإنسانية المستمر دون عوائق إلى شرق وغرب حلب.

وتابع البيان “إن دي ميستورا يواصل طلب الدعم من الجهات المعنية في المجتمع الدولي لإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف لمناقشة العملية السياسية”.

وبحث مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر انصاري أمس مع دي ميستورا في العاصمة الإيرانية طهران آخر مستجدات الأزمة في سورية وأفق الحل السياسي لها.

وأكد جابر أنصاري عقب اللقاء ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بإرسال المساعدات الانسانية إلى الشعب السوري ومكافحة الإرهاب بصورة بناءة داعيا المنظمة إلى الحفاظ على مكانتها وموقفها غير المنحاز حيال التطورات في سورية وتنفيذ واجباتها في مجال ضمان السلام والأمن

الدوليين.

وتنتشر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تحتجز مئات العائلات وتمنعهم من المغادرة وقامت خلال الفترة الماضية بإطلاق الرصاص على العديد من الأشخاص لدى محاولتهم التوجه نحو المعابر الآمنة التي حددتها الحكومة السورية لخروجهم وتأمينهم فيما بعد في مراكز إقامة مؤقتة.