مكتب عريقات ينفي ما نسبته إليه وسائل الإعلام من تصريحات حول سورية

نفى مصدر مسؤول في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات صحة التصريحات التي نسبتها بعض وسائل الإعلام إليه بشأن الوضع في سورية.

ونشرت وكالة سانا قول المصدر في بيان “إن ما نشر على لسان عريقات بهذا الشأن مشوه ولا أساس له من الصحة”.

وأضاف المصدر “إن وكالة الأناضول التركية أجرت مقابلة مع عريقات باللغة الإنكليزية وترجمتها إلى التركية ومنها إلى العربية وأكد عريقات خلالها أهمية إرساء الاستقرار في سورية والمنطقة وان هذا يتطلب التخلص من الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الذي لا فرق بينه وبين أي مجرم آخر”.