ملادينوف: مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن الاستيطان سابقة خطيرة جدا

أكد الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلى بشأن الاستيطان يعد “سابقة خطيرة جدا”.

وقال ملادينوف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم إن “القانون الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي يشكل سابقة خطيرة جدا ويتجاوز خطا أحمر عريضا على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة” معتبرا “إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك خاصة”.

وحذر ملادينوف من إن القانون “قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين” مضيفا إن “القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

ودعا ملادينوف إلى تنديد دولي شديد بالقانون لكنه امتنع عن انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الصهيوني.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر أمس مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.