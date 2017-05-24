ملاكمان يسقطان بعضهما بالقاضية في نفس اللحظة

سقط الملاكمان، الأمريكي داريان برايس والفرنسي جوناثان ليكو، بالضربة القاضية بنفس اللحظة، في النزال الذي جمعهما ببطولة الملاكمة التايلاندية Max MT، في لقطة نادرة من عالم الملاكمة.

ففي البطولة المقامة في مدينة باتايا التايلاندية، حصلت لقطة نادرة الحدوث، حيث وجه كل من الملاكمين الأمريكي داريان برايس والفرنسي جوناثان ليكو ضربة قاضية للآخر بنفس اللحظة، ليسقط اللاعبان على أرضية الحلبة بشكل متزامن.

وفاز الأمريكي برايس بالنزال بعد أن استطاع النهوض والوقوف على رجليه، ضمن فترة عد الحكم، بينما عجز الفرنسي عن ذلك.