ملتقى (التون الجرد) في ريف بانياس… مساحة لنشر الروح الثقافية

في مركز التون الجرد للتنمية الريفية بريف مدينة بانياس وجد الشاب يوسف الشيخ من أبناء قرية نحل العنازة مكانا يرعى موهبته الشعرية التي نمت لديه منذ مراحل طفولته الأولى وذلك من خلال انضمامه إلى فريق ملتقى نبض الجبل الثقافي الأدبي الذي يقام بشكل دوري في المركز التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية.

وأكد الشيخ أنه تمكن من خلال الملتقى أن يبرز موهبته الأدبية ويصدر نتاجه الشعري إلى الجمهور عبر أمسية شعرية شكلت بداية مسيرته الأدبية قبل أن يبدأ المركز بإطلاق ملتقى دوري بات اليوم يشهد إقبالا واسعا من قبل أهالي المنطقة بشكل عام.

ولفت إلى أن الملتقى يلامس حاجة من حاجات المجتمع المحلي في هذه المنطقة التي قدمت الكثير من المواهب الشعرية والأدبية والفنية، موضحا أن تجربته في المركز شكلت نقطة انطلاقة بالنسبة له وحفزته على تجويد شعره.

ويضم الملتقى اليوم مجموعة من القامات الثقافية والشبابية المهتمة بالعلم والثقافة كما أنه حسب الشيخ يعمل على رعاية مواهب الأطفال والشباب واليافعين من خلال توفير المكان والجو المناسب لهم للتعبير عنها ومنحهم فرصة الظهور لأول مرة على المسرح.

من ناحيتها بينت رزان محمد منسقة المركز أن الملتقى يعتبر فكرة جديدة في بيئة تتعطش إلى المزيد من الإبداع الأدبي وهو ما يعمل المركز على توفيره في محاولة لإثراء الأفق الثقافي ودعم المواهب الشبابية الناشئة في مجالات الشعر والقصة والرواية، بالإضافة إلى تعزيز حضور ذوي التجارب السباقة في مختلف ميادين الأدب والفكر.