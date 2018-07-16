ملتقى العشائر في حماة.. دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب

شدد شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية السورية من حماة إلى وقوفهم في جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية.

وخلال الملتقى الذي أقامته العشائر في بلدة أم جرن بريف حماة الشرقي أعرب المشاركون فيه عن تأييدهم لجميع الخطوات التي يقوم بها الجيش العربي السوري لدحر الإرهابيين من كامل الأراضي السورية.

وشدد الشيوخ والوجهاء الذين قدموا من جميع المحافظات السورية على وقوفهم إلى جانب الجيش وقواه الرديفة حتى تحرير كامل الجغرافيا السورية وأنهم سيعملون كتفا إلى كتف مع وحدات الجيش لطرد الإرهابيين والقوات الأجنبية الأمريكية والتركية المحتلة مهما بلغت التضحيات وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

وقال الشيخ حسن نعيمي من قبيلة نعيم إن الملتقى من شيوخ ووجهاء وأمراء المنطقة الوسطى أتى تأكيدا على الوقوف مع الجيش في الدفاع عن سورية والتنديد بالعدوان الخارجي الذي لن ينال من سيادة هذا البلد الكريم.

من جانبه أكد الشيخ رضوان خميس شيخ عشيرة الدمالخة الوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب أينما كان.