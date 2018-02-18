“ملتقى رجال الأعمال”: إعادة النظر بقانون الضرائب

هذا المقال رقم : 43 من 50 من العدد 2018-2-19-16040

2018-2-19-16040

 

حلب-البعث:

خلص ملتقى رجال الأعمال الثالث في ختام أعماله أمس إلى التأكيد على أهمية دعم المنشآت الإنتاجية، والاستمرار بمشاركة ممثلي الصناعيين والتجار بآرائهم لدى تطوير القوانين، ولاسيما قانون الاستثمار الجديد، والإسراع بصدوره، ودراسة القروض المتعثرة بشكل متأن ولكل قرض على حده، والتأكيد على حث المقترضين المتعثرين على مراجعة مصرفه، والمطالبة بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة، وإعادة النظر بقانون الضرائب وجعله أكثر عدالة، والتأكيد على أهمية تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين ولاسيما الصناعيين منهم، وإحداث مدينة للمعارض في حلب، وطرح مشاريع استثمارية جديدة والمطالبة بأن تكون هيئة الاستثمار المرجعية الأساسية للمستثمر.

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