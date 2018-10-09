ملتقى لتعريف الشباب بمنصات العمل المستقل

بهدف تعزيز ثقافة العمل المستقل وتسليط الضوء على إنجازات الشباب السوري في هذا المجال أطلق فريق “سند” التنموي للسنة الثانية على التوالي وبالتعاون مع حاضنة أفكار “بلس” ملتقى “شيفت 2” بهدف مساعدة الشباب الباحث عن فرص توظيف وعمل في الوصول إلى أهم الشركات والمنصات التي تدعم هذا النوع من العمل.

عن الملتقى وأهدافه بينت هيا شعبان مسؤولة الإعلام والتواصل في فريق سند أن الملتقى موجه للشباب من عمر 18 وحتى 28 ضمن ثلاث محافظات هي دمشق وحمص وحماة مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن التعريف بالعمل المستقل وذكر أهم منصاته بالإضافة إلى منصات التعلم والتطوير الذاتي والتحدث عن الأمور المالية والقانونية وكيفية التعامل والحفاظ على الزبائن إلى جانب نصائح وتجارب في العمل المستقل ومحاور أخرى.

يشار إلى أن الملتقى سينطلق في نسخة جديدة منه في حماة بين الثالث عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.