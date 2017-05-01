ملقا يقهر إشبيلية

واصل فريق ملقا صحوته، في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب ضيفه إشبيلية، بفوز مثير عليه (4-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة الـ 35، من الليغا.

افتتح الأرجنتيني فرانكو فازكويز التسجيل لإشبيلية، مع انقضاء نصف ساعة من صافرة البداية. ورد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من، بابلو فورنالس، وساندرو راميريز، في الدقيقتين (38 و51) على الترتيب. وعاد فرانكو فازكويز، وأدرك التعادل للضيوف، عند الدقيقة 57، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني لهم.

لكن ملقا رد بهدفين آخرين من دون رد، بواسطة كل من دييغو لورينتي، وخوان كارلوس، عند الدقيقتين (77 و89) على التوالي، وأضاع راميريز ضربة جزاء لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم، على ملعب “لا روزاليدا”، في مدينة ملقا.

وحقق ملقا، بذلك، انتصاره الثالث على التوالي، والخامس في آخر ست مباريات، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، ويقفز إلى المركز الثاني عشر في جدول الدوري، مبتعدا عن شبح الهبوط.

بينما توقف رصيد إشبيلية، عند 68 نقطة، ويشغل المرتبة الرابعة، على سلم ترتيب الليغا.