ملك المغرب يدعو الرئيس بوتين لزيارة بلاده

وجه الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة المملكة المغربية، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وأصدر الديوان الملكي بياناً قال فيه إن الملك محمد السادس، جدد حرصه على العمل “يدا بيد” مع الرئيس بوتين من “أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات”، وذلك خلال اللقاء بين الملك وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.