مليارا ليرة إيرادات اتصالات ريف دمشق وتوسعات جديدة العام القادم

كشف المهندس جمال قالش مدير فرع اتصالات محافظة ريف دمشق أن إيرادات الفرع هذا العام وصلت إلى 2 مليار ليرة سورية.

وبين قالش أن الفرع أنهى توسيع الشبكات الرئيسية في مقسم القلمون وتم وضعه بالخدمة كما سيتم وضع مقسم عرنة في الخدمة بعد الانتهاء من أعمال توسيع الشبكات فيه.

ولفت قالش إلى أن العمل جار على إعادة وتأهيل جميع المراكز في الريف وخاصة في المناطق التي يعيد لها الجيش الأمن والاستقرار مبينا أن كلفة إعادة تأهيل هاتف معلولا وصلت إلى 120 مليون ليرة سورية ويتم إعداد كشف تقديري للأضرار في زاكية والدرخبية وداريا.

وأشار قالش إلى أن لدى الشركة خطة للتوسع بعملها وحصة ريف دمشق بحدود 30 ألف بوابة إضافة إلى مشروع “الاي ام أس” المتضمن اتصالات هاتفية وبوابات وعدد البوابات بهذا المشروع بحدود 20 ألف بوابة بحيث يصل العدد إلى 50 ألف بوابة في خطة عام 2017.

وقال.. “إنه تم توسيع الشبكات الرئيسية والفرعية في المناطق التي تعاني من ضغط سكاني” مبينا أنه تم تزويد هاتف جرمانا بـ 57 مجموعة توزيع إضافة إلى 8000 بوابة تم وضعها بالخدمة عام 2016.

وحول المشاريع المستقبلية أشار قالش إلى أنه تم تزويد مركز هاتف اليونسية بـ 15 ألف رقم هاتفي وسيتم وضع المركز في الخدمة بداية العام المقبل إضافة إلى أن هناك خطة لتزويد الشبكة الفرعية بصحنايا بـ 1500 رقم هاتفي و 1024 بوابة لتلبية حاجة المواطنين ويتم العمل حاليا على توسيع الشبكات الهاتفية الرئيسية والفرعية في مراكز جديدة عرطوز وجديدة وقطنا والنبك ودير عطية وقارة.