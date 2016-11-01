ملياري طفل يتنفسون هواء ملوث

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من أن قرابة ملياري طفل يعانون من تلوث الهواء حول العالم من بينهم 300 مليون يعيشون في مناطق تشهد أعلى مستويات من التلوث الهوائي ما يشكل تهديدات خطيرة للغاية على صحتهم ونموهم الجسدي.

وذكرت المنظمة في تقرير جديد نشرته أنها استخدمت صورا التقطها قمر صناعي تظهر للمرة الأولى عدد الأطفال الذين يتعرضون لتلوث الهواء الخارجي الذي يتجاوز المستويات العالمية المسموح بها كما تحددها منظمة الصحة العالمية بنحو ستة أضعاف أو أكثر إضافة إلى المناطق التي يقطنون فيها وتزداد فيها مستويات التلوث الهوائي.

وأشارت إلى عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في تلوث الهواء وتؤثر على صحة الناس وخاصة الأطفال منها عوادم السيارات والاستخدام الكثيف للوقود الأحفوري والغبار وحرق النفايات.

وأضافت أن منطقة جنوب آسيا تضم أكبر عدد من الأطفال الذين يتنفسون هواء ملوثا بمعدل 620 مليون طفل يليها قارة أفريقيا بنحو 520 مليون طفل ثم منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بنحو 450 مليون طفل.

وقال المدير التنفيذي لـ “اليونيسف” أنتوني ليك: إن “تلوث الهواء يعتبر عاملا رئيسيا في وفاة نحو 600 ألف طفل تحت سن خمسة أعوام كل عام كما أنه يهدد حياة ومستقبل الملايين كل يوم”.