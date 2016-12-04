مليارا ليرة لمحافظة دمشق لتجهيز البنى التحتية بمشروع تنظيم خلف الرازي

أعلن مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن محافظة دمشق استلمت الدفعة الأولى البالغة 2 مليار ليرة سورية من القرض الممنوح من المصرف التجاري ومصرف التوفير إلى المحافظة، لتجهيز أعمال البنى التحتية في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.

وكشف سلمان أن الدفعات القادمة من هذا القرض سيتم تسليمها إلى محافظة دمشق حسب نسب الإنجاز في المشروع المذكور والتي من المتوقع أن يتم انجازها خلال مدة ستة أشهر اعتباراً من اليوم.

يذكر أن كلا من المصرف التجاري السوري ومصرف التوفير الحكوميين قدما تسهيلات ائتمانية إلى مشروع 66 خلف الرازي بقيمة 20 مليار ليرة سورية.