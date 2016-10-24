مليار ونصف المليار لنول سجاد السويداء

قدمت الادراة في وزارة الصناعة دراسة جدوى اقتصادية ودفتر الشروط الفنية لنول سجاد حديث مع متمماته لمصلحة معمل سجاد السويداء ورصدت قيمته في خطة لعام 2017 بمبلغ مليار و650 مليون.

و أشار مدير المعمل المهندس مأمون أبو حسون إلى أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 14 ألف م2 بواقع وردية واحدة وعلى ستة أنوال على حين بلغت قيمة المبيعات 51 ألف م2 تقريباً بقيمة تقديرية 300 مليون ل.س لافتاً إلى أهمية مشروع النول الحديث مع متمماته لما له من ميزات وفتح آفاق جديدة في صناعة السجاد حيث يتميز بقدرته على تصنيع كل أنواع السجاد الطبيعي والصوفي بطاقات إنتاجية عالية تفي بحاجة السوق من نقوش وتصاميم عالية ومتنوعة ترضي الأذواق وتحل أغلب المشاكل التي يعاني منها المعمل وأهمها عدم وجود القطع التبديلية للآلات وكبر سن العمالة علماً بأنه جرى رفد المعمل بـ12 عاملاً بعقود سنوية كبداية لرفد المنشأة بدم جديد.

وأشار أبو حسون إلى أن رصيد المخازين من السجاد قد شارف على الانتهاء وبعضها وصل إلى الصفر بعد أن جرى تزويد مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية– سندس) بكميات من السجاد تقارب 28 ألف م2 من المعمل لبيعها للمواطنين من نوافذها نقداً وتقسيطاً لذلك لابد من وجود خطوط حديثة لرفد المعمل بعملية الإنتاج.

وكان ملف معمل السجاد من أول القضايا التي يتم وضعها على مكتب الوزير ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقها جميع الوزراء ممن زاروا المعمل إلا أن شيئاً من تلك الوعود لم يتحقق علماً بأن البيانات الأولية للمعمل هي بيانات إيجابية.