مليار و126 مليون ليرة لشراء نول حديث لمعمل السجاد في السويداء

رصدت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد الآلي مبلغ مليار و126 مليون ليرة لشراء نول حديث لزوم معمل السجاد الآلي بالسويداء .

وأشار مدير المعمل المهندس مأمون أبو حسون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن النول الحديث تبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف متر مربع سنوياً في حال تم استخدام الخيط الطبيعي فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى 450 ألف متر مربع سنوياً في حال تم استخدام الخيط الصناعي لافتاً إلى أن استقدام هذا النول سيفتح آفاقاً إنتاجية كبيرة وذلك من خلال إنتاج السجاد الصوفي بكل أصنافه وأنواعه وانعكاساته الإيجابية على الكادر العمالي من حيث الحوافز وطبيعة العمل والمكافآت التشجيعية.

يشار إلى أن قيمة مبيعات المعمل خلال العام الماضي بلغت نحو 55 ألف متر مربع من السجاد بقيمة بلغت 355 مليون ليرة فيما تبلغ الخطة الإنتاجية للمعمل للعام الجاري إنتاج 126 ألف متر مربع إنتج منها خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 11 ألف متر مربع .