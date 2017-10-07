مليونين و700 ألف طفل مستفيد من حملة تلقيح جديدة ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة غدا الأحد بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال لمدة أسبوع وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي اتخاذ كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وعددهم نحو 2 مليون و700 ألف طفل, وأوضح يازجي أن الحملة ستنفذ عبر المراكز الصحية ونحو 3800 فريق جوال بمشاركة 4200 عامل صحي ونحو 500 متطوع.

وجدد الوزير يازجي التأكيد على أن اللقاحات المستخدمة في وزارة الصحة آمنة ومنتجة من أفضل الشركات العالمية داعيا الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز صحي أو فريق جوال للحفاظ على صحتهم وضمان مستقبل آمن لهم.

من جانبها قالت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية إليزابيث هوف: إن رسالتنا لجميع الأسر والأطفال واضحة وهي حتمية إعطاء اللقاح المضاد للشلل لكل طفل وعند كل حملة تلقيح بهدف توفير الحماية لهؤلاء الأطفال من مرض الشلل مدى الحياة.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية مستمرة في تقديم الدعم الفني لتنفيذ حملات التلقيح ضد مرض شلل الاطفال بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال توفير التدريب المناسب لفرق التلقيح الثابتة والجوالة وكذلك تقديم الدعم اللوجيستي لإيصال اللقاحات إلى كل مراكز التلقيح الثابتة وفرق التلقيح الجوالة واستئجار الآليات اللازمة لنقل فرق التلقيح الجوالة بغية الوصول إلى كل طفل وإعطائه اللقاح.

وشددت هوف على أهمية دعم جهود وزارة الصحة لإيصال اللقاحات إلى جميع المناطق في المحافظات ولا سيما المناطق صعبة الوصول بغية تحصين جميع الأطفال ضد المرض والوصول لخلو البلاد مجددا من هذا المرض.

والحملة هي الثالثة خلال العام الجاري والثالثة والعشرون ضمن سلسلة أطلقتها وزارة الصحة عام 2013 عقب ظهور حالات شلل أطفال في سورية بعد أن أعلنت خلوها منه عام 1995.