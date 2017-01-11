مليون برميل نفط شهريا من العراق إلى مصر

أعلن السفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع مصر لإمدادها بمليون برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث صرح الصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن اتفاقية البترول بين مصر والعراق وقِعَت فعلا وستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنها عبارة عن شحنات من نفط البصرة الخفيف تقدر بمليون برميل شهرياً قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أكد خلال مباحثات أجراها بالقاهرة الشهر الماضي مع نظيره المصري طارق الملا أن بلاده تعطي كل الدعم لشركات البترول المصرية للعمل بالعراق في مختلف الأنشطة البترولية وإعادة تأهيل البنية الأساسية للبترول والغاز.

يذكر أن مصر تعاني من فجوة تزداد اتساعاً بين احتياجاتها من الطاقة وبين ما هو متوفر لها من مصادرها، وأن الإدارة المصرية تحاول جاهدة حل أزمة الطاقة بعقد اتفاقات للتنقيب عن البترول والغاز، والتوسع في الاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة، للتغلب على العجز الذي تعانيه في احتياطيات النفط والغاز.