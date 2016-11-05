مليون دولار من نظام مشيخة قطر لمؤسسات كلينتون في عام 2011

أقرت مؤسسة كلينتون الخيرية بقبولها مبلغ مليون دولار على شكل “هدية” من نظام مشيخة قطر حين كانت هيلاري كلينتون تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم صندوق المؤسسة بريان كوكسترا قوله “ان الصندوق تسلم عام 2011 هذه الهدية المالية من قطر”.

وتم قبول المبلغ المالي المذكور رغم تعهد كلينتون أثناء تسلمها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك بفحص وتدقيق التبرعات التي يتلقاها الصندوق من حكومات أجنبية.

ووفقا لموقع مؤسسة كلينتون على الانترنت الذي يدرج أسماء المتبرعين في تصنيفات واسعة وفقا لحجم التبرع فقد قدمت مشيخة قطر ما بين مليون وخمسة ملايين دولار على مدى سنوات للمؤسسة إلا أن الأخيرة زعمت أنها لن تقبل أموالا من حكومات أجنبية إذا انتخبت كلينتون رئيسة للولايات المتحدة.

واضطرت مؤسسة كلينتون للاعتراف بحصولها على مبلغ مليون دولار من النظام القطري بعد ان كشف موقع ويكيليكس الإخباري وثائق سرية خاصة بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كلينتون تؤكد هذا الأمر ما أدى إلى إحراج حملتها الانتخابية.

وسبق لموقع ويكيليكس أن كشف خلال عرضه رسائل من البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة اعترافها بأن نظامي السعودية وقطر يقدمان الدعم المالي واللوجيستي لإرهابيي تنظيم “داعش”.