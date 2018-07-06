ممثلاً للرئيس الأسد السفير عبد الكريم يشارك في تشييع قانصو

ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد، شارك سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم في تشييع الوزير ونائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السابق علي قانصو.

وأقيم أمس، في بلدة الدوير الجنوبية بمنطقة النبطية في جنوب ، مأتم رسمي وشعبي حاشد، شارك فيه ممثلون عن الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية ورؤساء أحزاب وقوى سياسية لبنانية وفلسطينية.

وكان قانصو توفي الأربعاء بعد معاناة مع المرض، حيث كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

والوزير قانصو من مواليد عام 1948 في بلدة الدوير قضاء النبطية.

انتمى إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي عام 1968 وتدرّج في مناصبه حتّى انتخب رئيساً له ثلاث مرات.

مارس مهنة التعليم الثانوي، وشارك في تأليف العديد من الكتب المدرسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

عُيِّنَ وزيراً للعمل عام 2000، كما عُيِّنَ وزير دولة عام 2008، وأعيد تعيينه وزيراً للدولة عام 2011.