ممثلو أحزاب ومنظمات هندية يتظاهرون احتجاجا على زيارة نتنياهو

تظاهر المئات من ممثلي الأحزاب في الهند والمنظمات الطلابية فيها احتجاجا على زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد حاملين شعارات منددة بسياساته العدائية والعنصرية.

وندد المتظاهرون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي معتبرين أن المدينة هي عاصمة فلسطين.

وردد المتظاهرون هتافات تدعم حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل استعادة حقوقه وخاصة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مطالبين الحكومة الهندية بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وتعتزم الأحزاب والمنظمات الهندية تنظيم مظاهرة أيضا في مدينة مومباى تعبيرا عن رفض زيارة نتنياهو إليها.