ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن تعازيه بوفاة تشوركين

عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن تعازيه بوفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، لعائلته وللحكومة الروسية.

وقال حق للصحفيين: “نحن نعرب عن حزننا لوفاة تشوركين…أنا مصدوم، أفكارنا الآن مع عائلته وأصدقائه وحكومته”.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم: “وزارة الخارجية الروسية تعلن مع بالغ الحزن والأسى، عن وفاة مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك، قبل يوم واحد من بلوغه عمر 65 عاماً. توفي الدبلوماسي الروسي البارز وهو على رأس عمله”.

والجدير بالذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل، ولد في 21 فبراير/شباط عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينات القرن الماضي من معهد العلاقات الدولية في حقبة الاتحاد السوفياتي. وبدأ تشوركين العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الشخصية الأولى في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية، التي بدأت بعقد المؤتمرات المفتوحة المنتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات كان فيتالي تشوركين يجيب بالإنجليزية، بشكل ممتاز على أسئلة المراسلين الغربيين.

وعين تشوركين، في شهر نيسان/أبريل من العام 2006، ممثلاً دائماً لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية اليوم في 20 شباط/فبراير 2017.