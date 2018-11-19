مناســـــــبة وزيـــــــارة

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة، لبى مكتب الإعلام المركزي في الاتحاد الرياضي العام، بمرافقة لفيف من الزملاء الإعلاميين، دعوة إدارة نادي النبك الرياضي للمشاركة في مهرجان (سورية الفرح والانتصار)، وزيارة عدد من المنشآت والصروح الحضارية والتاريخية والاقتصادية للمدينة.

بداية الزيارة كانت في شعبة النبك لحزب البعث العربي الاشتراكي، بعد ذلك توجه الوفد إلى شارع الشريط في المدينة الذي يشهد حملة تنظيف تطوعية بمشاركة فعاليات من المجتمع المحلي، والأهالي، ومجلس المدينة، لينطلقوا بعدها إلى مشفى القلمون، ثم توجه الوفد لزيارة كنيسة مطرانية السريان الكاثوليك، وجامع سنان باشا القديم.

بعد ذلك توجه الجميع إلى الصالة الرياضية الرئيسية للمشاركة في مهرجان (سورية الفرح والانتصار) الذي تضمن عروضاً رياضية لفرق النادي بكرة اليد، والكاراتيه، وفقرة لشعبة شباب المستقبل في جمعية المجد لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقرات فنية، ومباراة ودية بكرة القدم بين الإعلاميين وقدامى النادي في كرنفال رياضي واجتماعي لطيف سادته أجواء الفرح والمرح والمحبة.