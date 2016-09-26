مناظير فريدة لتسليح الجيش الروسي

اعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية ان أفراد القوات الخاصة في الجيش الروسي من البحرية والمضلات تسلموا مناظير لا نظير لها في العالم، تتميز الصور من خلالها بعدم تأثرها بالاهتزازات القوية.

وتمكن هذه المناظير التي تصنعها شركة “شفابي” الجنود الروس من رصد الأهداف المختلفة من دون حدوث اهتزازات الصورة أثناء الحركة على متن الطائرات المروحية، والعربات القتالية والقوارب.

ويدخل في عمل منظار العسكري في فئتين من طرازه آلية فريدة لحفظ التوازن، تستبدل أجزائه التقليدية الداخلية بأرضيات مغناطيسية.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” عن المصدر أن أحدث المناظير بدأت العام الجاري في الوصول إلى وحدات من القوات المحمولة جوا ومشاة البحرية، وأيضا انضافت هذه المناظير إلى ترسانة وسائط المراقبة لطواقم السفن وغواصات الأسطول الحربي الروسي.

وذكر المصدر الدفاعي الروسي أن آلية حفظ التوازن في هذه المناظير العسكرية تمت تجربتها طيلة العام الماضي، كما استخدمت في جميع التدريبات العسكرية الأخيرة في القطب الشمالي وفي المناطق الجبلية وصولا إلى المنطقة الاستوائية، لافتا إلى أن هذه المناظير أعطت صورا واضحة تماما حتى في أشد الظروف قسوة.