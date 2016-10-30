منافسات الأولمبياد العلمي السوري تنطلق بأكثر من 49 ألف طالب وطالبة

بمشاركة 49165 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات بدأت اليوم منافسات الأولمبياد العلمي السوري في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

وأكد رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أن عدد المشاركين في المنافسات العلمية للموسم الجديد 2016-2017 يعتبر رقماً مهما وله مدلولاته في انتشار واتساع ثقافة الأولمبياد العلمي السوري في المجتمع والملاحظ هذه المرة ازدياد المشاركة من قبل المدارس الخاصة بشكل لافت وهذا يعكس تفهم وثقة المجتمع بمسألة التميز والابداع التي حققت النجاحات في سورية وانطلقت إلى الأجواء العالمية محققة باقة كبيرة بلغت 61 إنجازا قاريا وعالميا خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمر المشاركات الدولية للأولمبياد العلمي السوري.

واعتبر العزب أن ما حققه الأولمبياد العلمي السوري يزيد من مسؤولية هيئة التميز والابداع في استمرار البحث عن مواهب التميز العلمي التخصصي والعمل على تطويرها وتنميتها من خلال سلسلة المنافسات العلمية المتتالية للأولمبياد إضافة لبرامج التأهيل والتدريب النظري والعملي الكفيل بإغناء المعارف وتطوير آلية التفكير ومهارات التحليل والاستنتاج لدى جيل الشباب القادم والعازم على أخذ دوره في عملية بناء مستقبل الوطن بالعلم والفكر.

وكانت هيئة التميز والإبداع أعلنت عن فتح باب التسجيل في المنافسات العلمية للأولمبياد العلمي السوري لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف مدارس سورية بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء بدءا من ال3 من الشهر الجاري وحتى ال 20 منه ثم مددت الهيئة التسجيل لغاية ال 27 من الشهر نفسه بهدف إعطاء فرصة إضافية لكل من يرغب من الطلاب المشاركة بالمنافسات.

وأحدثت هيئة التميز والإبداع بالقانون رقم 11 لعام 2016 الصادر في العاشر من آذار الماضي وهي هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة دمشق وتهدف إلى دعم الموهوبين واحتضانهم وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم من خلال أحدث المناهج والتقنيات العلمية في بيئة تربوية وتعليمية ملائمة.