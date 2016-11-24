منافسة شرسة بين سائقا مرسيدس على لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1»

ستحتدم المنافسة بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرج سائقي مرسيدس على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على قمة الأحداث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى يوم الأحد لكن “عرض ماكس فرستابن” ربما يكون مثيرا.

وبعد سباق مثير في أجواء ممطرة في البرازيل شهد تقدم سائق رد بول البالغ عمره 19 عاما من المركز 16 إلى الثالث في اللفات الأخيرة يصل السائق الهولندي إلى مرسى ياس وحوله ضجة كبيرة.

ويستطيع أصغر سائق فاز بسباق في فورمولا 1 تقديم إثارة أكبر والتسبب في مشاكل للثنائي المنافس على اللقب.

ولن يكتفي هو وزميله الاسترالي دانييل ريتشياردو بمشاهدة صراع هاميلتون وروزبرج على اللقب.

وبينما ضمن ريتشياردو الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام فإن فرستابن يمكنه انتزاع المركز الرابع من سيباستيان فيتل سائق فيراري حيث يفصلهما خمس نقاط وسيكون ذلك بمثابة حافز أكبر.

واشتبك فيتل وفرستابن في سباق المكسيك في الشهر الماضي في واحدة من الحوادث الكثيرة التي جعلت العديد من السائقين يشعرون بالانزعاج من تصرفات السائق الشاب وعدم احترامه لهم وللوائح.

وفي نفس الوقت حصد فرستابن لقب أفضل “سائق في السباق” عبر تصويت الجماهير على الإنترنت في عدة مناسبات.

وكل هذه الإشادة والانتقادات أصبح أمرا معتادا بالنسبة له.