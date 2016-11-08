مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة.. الأحمد: الأولوية لمواجهة الفكر التكفيري

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة مليارا و65 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الاهتمام بمواضيع ثقافة الطفل وتنمية المواهب الإبداعية الشابة وإعادة الألق إلى المسرح القومي والاهتمام بمعارض الكتاب وتنشيط عمل المراكز الثقافية في المدن والمناطق.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية عمل الوزارة في اطار حماية المواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف مما تتعرض له من استهداف وتدمير ممنهج من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة وأوصى اعضاء اللجنة بان تكون ادارة المراكز الثقافية من قبل وزارة الثقافة بدلا من وزارة الادارة المحلية وزيادة اعتمادات الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة بما يتناسب مع مهامها.

من جانبه بين وزير الثقافة محمد الاحمد ان من اولويات عمل الوزارة اليوم مواجهة الفكر التكفيري وذلك من خلال إصدارات الهيئة العامة للكتاب والمشروع الوطني للترجمة الذي ستطلقه الوزارة قريبا وتوسيع مشروع دعم الشباب في مجال السينما ليشمل فنونا أخرى.

وأوضح الأحمد أن الوزارة تعمل ايضا على تنمية المواهب الشابة ومشروع دعم الطفل وتفعيل دور المسرح والسينما في تقديم أعمال ثقافية فنية تسلط الضوء على ما يجري في سورية بشكل توثيقي ابداعي إضافة إلى إعادة فتح بعض المراكز الثقافية في الخارج لتقديم الصورة الحقيقية عن سورية.

من جانبه أوضح مدير شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أحمد ديب أنه منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية نجحت المديرية من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية والمجتمع المحلي في الحفاظ على 98 بالمئة من مقتنيات المتاحف السورية ونقلها الى اماكن آمنة وحماية المواقع الاثرية مشيرا الى ان المديرية قامت بتقييم الأضرار التي تعرضت لها المدينة الاثرية في تدمر ومتحفها الوطني من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي ووضع خطة عمل لإعادة تاهيلها وترميمها.