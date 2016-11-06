مناقشة تحسين واقع خدمات النقل في حلب

ناقشت لجنة نقل الركاب خلال اجتماعها أمس واقع قطاع النقل وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخفف من الأعباء المالية عنهم ويؤمن خدمات النقل التي يحتاجونها.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إحداث خطين جديدين للميكروباصات ضمن المدينة الأول لتخديم حي الأعظمية، والثاني لتخديم أحياء الخالدية وشيحان، بينما تم تكليف لجنة فنية مهمتها دراسة مختلف المسارات والخطوط وتقديم المقترحات اللازمة لإحداث خطوط جديدة أينما دعت الحاجة والضرورة.

ووافق المجتمعون على تغيير خطوط عدد من الميكروباصات بهدف تأمين فرص عمل لأصحابها بما لا يؤءثر على الخطوط التي تم نقلها منها.

وأكد محافظ حلب حسين دياب ضرورة بذل المزيد من الجهد ووضع خطط العمل ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع للارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين، مبينا أنه تم فتح العديد من الشوارع والمسارات في المدينة، وذلك لتأمين انسيابية الحركة المرورية وضمان عدم حدوث الاختناقات والازدحامات المرورية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة العمل على إحداث خطوط جديدة للنقل الداخلي لتخديم المناطق التي اعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، وإنجاز تركيب فوانيس الميكروباصات لتنظيم وضبط عملها والتشدد في مراقبة عمل وسائط النقل الجماعي، لمنع ارتكاب المخالفات المتعلقة بتجزئة الخطوط أو تقاضي مبالغ زائدة على التعرفة.