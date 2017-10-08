مناقشة خطة عمل “اليونيسيف” بطرطوس

ناقش الاجتماع الذي عقد في مديرية تربية طرطوس اليوم وضم عددا من مديري المؤسسات الرسمية وعاملين في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمحافظة خطة عمل المنظمة وسبل تعزيز التعاون المشترك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأشار عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد جري إلى وجود خطة لعقد اجتماعات دورية مع المنظمة لمناقشة ما تم تنفيذه ووضع الخطط المستقبلية، مؤكدا استعداد المحافظة لتذليل العقبات المتعلقة بمنح الموافقات اللازمة لإقامة أي فعالية أو نشاط للمنظمة بما يضمن سير العمل بأقصر وقت ممكن.

ولفت مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار إلى أهمية دعم عمليات تأهيل المراكز الصحية وإمكانية بناء مركز صحي جديد. بينما طالب المهندس أحمد حسامو ممثل مؤسسة المياه بتأمين مجموعة كهربائية لإصلاح نبع الشماميس وتأمين تجهيزات للآبار التي تم حفرها بالمحافظة. في حين أشار مدير التربية عبد الكريم حربا إلى أهمية تأمين مقاعد دراسية للمدارس نظرا لزيادة عدد الطلاب.

وقدم العاملون في مكتب المنظمة شرحا مفصلا عن نشاطاتها بالمحافظة في مجالات التربية والمياه والإصحاح البيئي والصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية وبرنامج حماية الطفل. مستعرضين خطط العمل ومنها الاستمرار بتأمين خط تغذية كهربائية لمحطة عين الدلبة في الدريكيش بكلفة 330 مليون ليرة يستفيد منها 100 ألف نسمة وتأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في 23 مدرسة بكلفة نحو 185 مليون ليرة.

وفي مجال التعليم تمت الإشارة إلى أن المنظمة ستتابع تأهيل 23 مدرسة جديدة والبدء بمشروع (الاستعداد للمدرسة للالتحاق بالمدارس). أما في مجال الرعاية الاجتماعية فالمخطط تقديم دعم مالي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استهداف 1200 حالة إعاقة بتقديم راتب شهري يبلغ 20 ألف ليرة لكل حالة لمدة عام.

وفي مجال الصحة لفتوا إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار ببرامج دعم اللقاحات والرعاية الصحية الاولية وبرنامج التغذية الذي يستهدف الاطفال والحوامل.

حضر الاجتماع معنيون من مؤسسة المياه والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس.