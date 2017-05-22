مناقشة دور المحامين في الدفاع عن حقوق سورية بالمؤتمر السنوي لنقابتهم

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين بعنوان “المحامون جسر متين في الدفاع عن الوطن والدولة والشعب”.

المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين سيناقش المشاركون فيه التقرير السنوي لمجلس النقابة للعام 2016 والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع ومشاريع الموازنات وخطة العمل للعام الجاري.

نقيب المحامين نزار السكيف أكد في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أهمية الدور الاستراتيجي للمحامين على صعيد التشريع والتقاضي والدفاع عن حقوق سورية،لاسيما في ظل العدوان الذي تتعرض له خلال هذه الفترة.

ولفت السكيف إلى أن المؤتمر محطة لمناقشة التقارير المقدمة بشكل شفاف لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والإسهام في تحديث التشريعات النقابية التي ستنعكس إيجابا على واقع المهنة وأعضاء النقابة.