مناقشة مشروع موازنة 2017 على طاولة الحكومة اليوم

قالت مصادر اعلامية أنه من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017، معتبرة أن اجتماع اليوم هو تمهيدي للموازنة ويمكن أن يحدث تعديلات جديدة في بنودها حتى يتم إقرارها نهائياً من مجلس الوزراء ولاسيما أن هناك بعض التعديلات التي أجرتها الوزارة والجهات التابعة لها مؤخراً بعد التعميم الأخير الذي أقرته الحكومة والمتعلق بضرورة تعديل الاعتمادات المرصودة والمرتبطة بالقطع الأجنبي من حساب سعر الدولار من 350 ليرة إلى 470 ليرة سورية الأمر الذي غير كلياً في قيمة الاعتمادات.

وبحسب المصادرهناك العديد من الإجراءات والسياسات التي يمكن أن تتخذ لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، فضلاً عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة مع الأخذ في الحسبان الظروف الحالية التي تمر فيها سورية.

علماً أن لجنة رسم السياسات قامت بتحديد العناوين الكلية والعريضة لمشروع الموازنة العامة، وتوزيع الأوزان النسبية المئوية للموارد على الوزارات والجهات العامة وتوزيع الاعتمادات التي يتم التوافق على أولويتها بالتنسيق مع الجهات العامة. وتم وضع برامج تنفيذية للمشاريع المقترحة، وفق منهجية أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وتم إرسالها إلى وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التي تعمل على تدقيق مواءمة المشاريع المقترحة مع الحاجات والأولويات ومبرراتها.

وأوضح المصدر أن المشروع الموازنة قد أكد أهمية مراعاة المشاريع المقترحة لبعض القضايا ولاسيما ما يخص اعتمادات الرواتب والأجور المقترحة لعام 2017 التي تم إحصاؤها وفق أعداد العاملين القائمين على رأس العمل فعلاً على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة مضافاً إليها التعويض العائلي والتعويض المعيشي بعد الأخذ في الحسبان من ستنتهي خدماتهم نهاية العام.