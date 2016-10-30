مناقشة وثيقة الإطار العام للمنهاج الوطني والمناهج التربوية المطورة

أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن تناول موضوع المناهج التربوية يعد شديد الحساسية لأنه يتصل بسياسة الوطن وتطلعاته لبناء إنسان المستقبل وهو بحاجة إلى تمكن وجرأة.

وخلال افتتاحه المنصة الحوارية التي تقيمها الوزارة حول وثيقة الإطار العام للمنهاج الوطني ومعايير المناهج التربوية المطورة قال.. إن “عملية التطوير في هذا المجال شاملة وعميقة” مشيرا إلى أن الوزارة عملت منذ أكثر من عقد من الزمن على إيجاد معايير التربية الوطنية وأدلة التأليف والمناهج الجديدة.

ولفت وزير التربية الى دور المركز الوطني لتطوير المناهج لجهة التعامل مع الجهود السابقة للوزارة ونتاجاتها سواء من ناحية المعايير أو المحتوى وقال .. “نحن اليوم بصدد النظر في وثيقة الإطار العام للمنهاج الوطني مؤكدين فيها تبني مدخل المعايير والارتقاء بالمخرجات البشرية لنظامنا التربوي”.

وبين ضرورة التعاون مع الجامعات لاسيما كليات التربية “من أجل المواكبة في تبني مدخل المعايير حتى في التعليم العالي بغية الوصول إلى الجودة الشاملة مع تشديد الوثاق العلمي على قبول معلمي الصف والارتقاء بمناهجهم العلمية كي يكون الخريجون قادرين على القيام بعملهم بجودة عالية”.

وتستمر المنصة الحوارية التي تقيمها وزارة التربية “المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية” لمدة يومين ويشارك فيها عمداء كليات كل من التربية والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم في الجامعات السورية إلى جانب نخبة من صناع القرار والخبراء في وزارة التربية.

وتدور محاور المنصة حول أهمية وثيقة الإطار العام للمنهاج الوطني في استراتيجيات بناء المواطن وتحقيق المواطنة الفعالة والتعلم مدى الحياة والمعايير المطورة واحتياجات المجتمع وسوق العمل وأهمية هذه المعايير في التنمية المستدامة.

وتضمنت المنصة عرضا موسيقيا غنائيا لأطفال فرقة سنا ضمن منهاج الصف الأول الابتدائي.