مناورات عسكرية مشتركة أميركية يابانية قرب جزر أوكيناوا

نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن الولايات المتحدة واليابان، اليوم الاثنين، ستجريان مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من جزر أوكيناوا جنوبي اليابان.

ووفقا للوكالة، إنه سيتم خلال المناورات التدريب على العمل لإنقاذ طاقم طائرة حربية أميركية سقطت في المياه.

وتجري المناورات بالقرب من جزيرة أوكيبارو التابعة لجزر أوكيناوا اليابانية، وستستمر يوم الأربعاء 9 تشرين الثاني، لكن وسائل الإعلام لن تتمكن من تغطية هذه المرحلة من المناورات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناورات ستكون أول مناورات بعد دخول القانون، الذي يسمح للقوات اليابانية بالقيام بعمليات عسكرية في الخارج، حيز التنفيذ.