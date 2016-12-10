مناورات “محمد رسول الله 4” تنطلق غداً

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري عن مناورات “محمد رسول الله 4” ستنطلق غدا في جنوب شرق البلاد على مساحة تبلغ 200 ألف كيلومتر مربع على أن يتم تنظيم مناورات أخرى في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد الشهر المقبل.

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم أن: «من أهداف هذه المناورات اختبار جهوزية القوات وتطوير أدائها في تنفيذ المهمات القتالية الموكلة إليها وضمان أمن واستقرار الشعب الإيراني»، مبينا أن: «23 تشكيلا من القوات البرية ستشارك في هذه المناورات وسيتم رصد التنسيق بين

مختلف أصناف التشكيلات العسكرية المشاركة».

وأكد العميد حيدري أن: «كل أصناف القوات البرية في الجيش الإيراني سيكون لها حضور فعال في المناورات لكن سيكون التركيز على سلاح المدرعات والمدفعية ووحدات الكوماندوس التي تم تشكيلها في الفترة الأخيرة».

وكانت إيران أجرت في تشرين الثاني من العام الماضي مناورات “محمد رسول الله 3” بمشاركة طائرات دون طيار ومروحيات وقوات الرد السريع ووحدات الحرب الالكترونية.