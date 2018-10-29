منتخبنا الوطني بكرة السلة يحقق فوزه الثاني في بطولة آسيا للشابات

واصل منتخبنا الوطني للشابات بكرة السلة، انتصاراته في كأس آسيا تحت 18 عاما، المقامة بالهند حاليا، بتحقيقه اليوم الإثنين، فوزا مهما على نظيره هونغ كونغ “66-47” نقطة.

وكان منتخبنا الوطني، قد فاز أمس الأحد، على نظيره الكازاخستاني، بنتيجة (56-40) نقطة.

وتتطلع شابات المنتخب للفوز بمباراة غدا الثلاثاء، على نظيره ساموا، وحسم صدارة المجموعة والتأهل المباشر لنصف النهائي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني : “آنا أصلانيان، جلنار مبارك، جيسيكا دميان، دلع حمود، روعة حاج علي، ستيفاني الأطرش، سيدرا اللو، شام أوطه باشي، نورا بشارة، نيللي ترزي، يارا سليمان ويانا عفيف”.

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