منتخبنا الوطني لكرة السلة يخسر أمام كازاخستان في البطولة الآسيوية للشابات

خسر منتخب سورية لكرة السلة أمام منتخب كازاخستان اليوم بنتيجة 76-56 نقطة في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا للمنتخبات دون 18 عاما لفئة الشابات التي تقام حاليا في بنغالور الهندية.

وتفوق منتخبنا في الربع الأول بنتيجة 18- 17 نقطة بينما جاءت الأرباع الثلاثة التالية لمصلحة كازاخستان بواقع 20-16/ و18-6 و21-16- نقطة.

ويلعب منتخبنا غداً على المركزين الثالث والرابع بانتظار الخاسر من مباراة الهند وسنغافورة.

وكان منتخبنا فاز في الدور الأول على كازاخستان 56/40 نقطة وعلى هونغ كونغ /66-47/ نقطة وعلى سامواه 44-37- نقطة.