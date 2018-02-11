منتخبنا بكرة السلة للشباب يتأهّل إلى نهائيات آسيا

تأهّل منتخبنا الوطني للشباب بكرة السلة (تحت 18) سنة لنهائيات آسيا بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (97-104) في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان في إياب المرحلة الثانية من بطولة غرب آسيا.

منتخبنا تعذب كثيراً قبل أن يحقق الفوز واحتاج لثلاث فترات إضافية حفلت بالكثير من الإثارة والندية، حيث انتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل (72 – 72) نقطة ليدخل الفريقان في التمديد الأول لمدة خمس دقائق ويتعادلا أيضاً بنهاية الوقت الإضافي (84 – 84)، ويدخل الفريقان بالتمديد الثاني وانتهى أيضاً بالتعادل (94 – 94)، ليحتكما لشوط إضافي ثالث حيث استطاع منتخبنا حسمه لمصلحتنا ولتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بنتيجة (104 – 97) نقطة. وسيلتقي منتخبنا نظيره الإيراني غداً في ثاني مبارياته بالبطولة على أن يلاقي المنتخب الأردني يوم الأربعاء ويواجه المنتخب اللبناني الخميس المقبل في آخر مبارياته.

يذكر أن منتخبنا حل ثالثاً في مرحلة الذهاب التي جرت منافساتها فى إيران في آب الماضي بعد فوزه على العراق (71-72) وعلى الأردن (61-82) وخسارته أمام إيران (114-49) ولبنان(72-46). يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ختام الإياب إلى نهائيات آسيا.

متابعة- عماد درويش