منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يختتم معسكره التدريبي الأول

يختتم منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم اليوم معسكره التدريبي الأول في دمشق الذي بدأ في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تحضيرا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في تموز القادم.

الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب حسين عفش دعا 36 لاعبا إلى المعسكر وخضعوا لتمرينات يومية صباحية ومسائية للوقوف على المستوى الفني لهم وانتقاء الأبرز والأجدر لتمثيل المنتخب في التصفيات التي ستقام في قطر ابتداء من التاسع عشر من تموز القادم حتى الثالث والعشرين منه حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الهند وتركمانستان وقطر ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في الصين في كانون الأول من العام القادم صاحب المركز الأول في المجموعات العشر للتصفيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى الصين المضيفة.

وخاض المنتخب خلال معسكره التدريبي ست مباريات تجريبية فاز في ثلاث منها وتعادل في ثلاث حيث استهل لقاءاته بالتعادل السلبي مع الوثبة والكرامة ولعب بعدها مع الاتحاد وتعادلا بهدف لمثله ثم فاز على المجد بهدف دون رد والتقى الاتحاد في مباراة ثانية وفاز عليه بهدفين لهدف واختتم مبارياته التجريبية بلقاء الشرطة وفاز بهدف دون مقابل.

مدرب المنتخب حسين عفش أوضح أن الجهاز الفني قام بعمل كبير خلال فترة المعسكر تمثل بالبحث عن اللاعبين الجيدين لتمثيل المنتخب في هذه التصفيات مشيرا إلى وجود مجموعة مميزة إلا أنها تحتاج مباريات ودية أكثر للوصول إلى المستوى المنشود.

وبين عفش أنه ستتم دعوة المنتخب إلى معسكر ثان السبت القادم لإتاحة الفرصة للاعبين للانضمام إلى أنديتهم في إياب بطولة الدوري الذي ينطلق الجمعة القادم وستتم دعوة 27 لاعبا فقط ممن وقع اختيار الجهاز الفني عليهم للانضمام إلى المعسكر الثاني ولاحقا اختيار 23 منهم قبل السفر إلى قطر.