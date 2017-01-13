منتخب سورية العسكري جاهز لخوض بطولة العالم بعمان (صور)

أكد أنس المخلوف مدرب المنتخب السوري العسكري أن فريقه جاهز للمشاركة ببطولة العالم العسكرية التي تنطلق في عمان الأسبوع المقبل.

وقال المخلوف في تصريحات له اليوم الخميس: “راضون نسبيًا عن التحضيرات للبطولة من خلال مشاركة فريق الجيش (ممثل المنتخب في البطولة) في الدور التمهيدي ببطولة الأندية العربية”.

وكان الجيش واجه نفط الوسط العراقي، مرتين وخاض مباراتين في الدوري، حيث فاز على النواعير، والوحدة.

وأضاف: “ليست لدينا أية معلومات واضحة عن الفرق التي سنلاقيها في الدور الأول، لكني أعوّل على التركيز العالي، والحس الوطني الكبير للاعبي المنتخب في تقديم صورة مشرفة عن الكرة السورية”.

وتضم مجموعة المنتخب السوري العسكري، مصر، وكندا، وبولندا.

وتابع “كنت أتمنى أن أسافر بصفوف مكتملة بوجود يوسف قلفا، نجم الفريق، الذي سيعوضه نجم المنتخب الأول أسامة أومري، ونحن متأكدين أنه سيكون إضافة مهمة للمنتخب”.