منتخب سورية بمواجهة التنين الصيني ودياً

تتوجه بعثة منتخب سورية لكرة القدم اليوم الى مدينة نانينغ الصينية لملاقاة منتخب الصين يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دمشق في ثاني مباريات المرحلة الثانية من التحضير للنهائيات الآسيوية التي ستقام في الامارات العربية المتحدة مطلع كانون الثاني القادم.

وكان منتخبنا فاز في المباراة الاولى أمام مستضيفه البحريني بهدف سجله قائد المنتخب عمر السومة عند الدقيقة 30 من مجريات اللقاء.

وحول مطالبة اللاعب حميد ميدو بعدم السفر مع المنتخب إلى الصين اعتراضا على عدم إشراكه من قبل المدرب الألماني بيرند شتانغه في مباراة البحرين، عبر اتحاد كرة القدم في بيان له عن أسفه لتصرف ميدو وبالحالة اللاانضباطية التي جسدها متوعدا باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

بدوره بين المدرب شتانغه ان ميدو شارك في خمس من المباريات الثماني ومباراتنا مع البحرين كانت جزءاً من استعداداتنا لنهائيات كأس آسيا و كان ضمن خططه لكأس آسيا وقال “ولكن كنتيجة لما حدث ولسلوكه هذا فإنه لن يكون من ضمن تشكيلتنا خلال فترة الاستعدادات المقبلة أو في نهائيات كأس آسيا 2019 هذا هو قراري وحدي وأنا مسؤول عنه كما هو الحال بالنسبة لكل القرارات التي اتخذت في الفريق سابقاً”.

وفي السياق نفسه تعرض عمر خريبين لإصابة في المباراة وبعد إجراء الفحوصات الطبية بإشراف الاختصاصي في طب العظام رامش تشاندرا تبين أنه مصاب بتمدد بأربطة ركبته اليمنى ويحتاج إلى راحة تمتد لأسبوعين على الأقل.

يشار إلى أن منتخبنا يلعب في نهائيات اسيا في المجموعة الثانية الى جانب كل من منتخبات فلسطين والأردن واستراليا.