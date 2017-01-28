منتخب سورية ثالثاً في المونديال العسكري بفوزه على مصر (فيديو)

أحرز منتخب سورية العسكري المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية لكرة القدم، على حساب نظيره المصري، بفوزه عليه بركلات الترجيح (6-5)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 27 كانون الثاني.

وضع المصري صلاح سليمان منتخب مصر في المقدمة بهدف مبكر، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد عليه السوري محمد حمدكو بهدف التعادل، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول. ووضع النجم المصر أحمد الشيخ بلاده، في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 63، ولكن اللاعب السوري محمد الواكد، تمكن من تعديل النتيجة في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا عن الضائع للمباراة.

ونجح المنتخب السوري في حسم نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الطرفان مباشرة، بعد الوقت الأصلي، وبستة أهداف مقابل خمسة.