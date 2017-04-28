منتخب سورية لبناء الأجسام يحرز تسع ميداليات متنوعة في دورة البحر المتوسط بالجزائر

أحرز منتخب سورية لبناء الأجسام اليوم تسع ميداليات متنوعة ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في دورة البحر المتوسط التي تنتهي منافساتها غدا في مدينة وهران بالجزائر.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعب فادي شريقي لفئة الماسترز لوزن 90كغ بينما أحرز الميداليات الفضية الخمس كل من وائل سمكري لوزن 75 كغ ورواد ميمساني لوزن 80كغ وعلي شناعة لوزن 85 كغ ومحمد ديب قطيط لوزن 90 كغ ومهند ريهاوي لوزن فوق 100 كغ واحرز البرونزيات فادي أصفهاني لوزن 80كغ ومحمد جعلوك للوزن نفسه وفادي شريقي لوزن 90كغ.

وأوضح رئيس اتحاد اللعبة منار هيكل أن المنتخب حصل على المركز الثاني متفوقا على دول عريقة باللعبة مثل مصر بطلة العالم سبع مرات وتونس والمغرب مشيرا إلى أن المركز الأول ذهب للدولة المضيفة التي شاركت بتسعة وخمسين لاعبا بينما منتخبنا شارك بتسعة لاعبين فقط.

وأضاف هيكل أن تتويج اللاعبين السوريين في المحافل الدولية دليل على تميز الرياضة السورية وعلو شأنها في جميع الألعاب ومن ضمنها لعبة بناء الأجسام مبينا أن اللاعبين الذين حققوا ميداليات سيشاركون في بطولة آسيا التي ستجري في منغوليا منتصف الشهر القادم.

يشار إلى أن منتخبنا أحرز الميدالية الفضية عبر اللاعب زهير ونوس لوزن 90 كغ في بطولة آسيا التي أقيمت في الصين خلال شهر حزيران الماضي.