منتخب سورية لكرة القدم يواجه نظيره السنغافوري ودياً

يواجه منتخب سورية الوطني للرجال بكرة القدم نظيره السنغافوري في التاسع من الشهر القادم في ماليزيا تحضيرا للقاء منتخب إيران في الخامس عشر منه ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.

ودعا اتحاد كرة القدم 25 لاعبا للالتحاق بالمعسكر التدريبي المقرر في دمشق السبت القادم ويستمر أسبوعا حيث ضمت قائمة المدعوين اللاعبين في الدوري المحلي إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وأسامة أومري ويوسف قلفا وعمرو ميداني وأحمد الأشقر ومحمد رأفت مهتدي والمحترفين خارجيا محمود اليوسف وأحمد الصالح وعلاء الشبلي ومؤيد العجان وتامر حاج محمد ومحمد زاهر الميداني وخالد المبيض ومحمود المواس وعمر خريبين وعمرو جنيات وحسين جويد وحميد ميدو وهادي المصري وأحمد الدوني وفهد اليوسف وسنحاريب ملكي ومحمد وائل الرفاعي وأنس العاجي.

ويحتل منتخب سورية المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات برصيد أربع نقاط من فوز على الصين 1-صفر وتعادل مع كوريا الجنوبية صفر-صفر مقابل تعرضه لخسارتين أمام منتخبي أوزبكستان وقطر بالنتيجة ذاتها صفر-1 بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد عشر نقاط يليه منتخب أوزبكستان بتسع نقاط ثم الكوري الجنوبي بسبع نقاط فيما يحتل منتخب قطر المركز الخامس بثلاث نقاط والصيني المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا ويتأهل الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى مونديا ل روسيا بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي يعبر الفائز فيه لخوض ملحق آخر مع المتأهل إلى الملحق من الكونكاكاف لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.