منتخب سورية للترياثلون يحرز المركز الأول ببطولة جونية الدولية في لبنان

أحرز منتخب سورية الوطني للترياثلون المركز الأول في سباقي التتابع لفرق الرجال والسيدات في بطولة جونية الدولية في لبنان التي اختتمت اليوم.

ففي منافسات الرجال حقق لاعب منتخبنا صالح محمد ولاعب لبناني المركز الأول في سباق التتابع للفرق وجاء لاعبا منتخبنا غيث كيالي وأحمد الإبراهيم في المركز الثالث كما أحرزت لاعبتا منتخبنا وصال سالوخة ولوريس دنون المركز الأول في سباق التتابع لفرق السيدات.

وفي منافسات الشباب أحرز لاعب منتخبنا محمد نعساني المركز الأول وزميله إبراهيم برغل المركز الثاني.

وكان منتخبنا أحرز العديد من المراكز المتقدمة في بطولة البترون الدولية السادسة في لبنان التي أقيمت مطلع الشهر الجاري بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة من دول عدة بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن رياضة الترياثلون عبارة عن سباق ثلاثي أشبه بالماراثون يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري وهي من الرياضات حديثة العهد في سورية حيث تأسس اتحاد الترياثلون عام 2005.