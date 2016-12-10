منتخب سورية للترياثلون يحرز ذهبية دورة الألعاب الإقليمية الموحد للأولمبياد الخاص

أحرز منتخب سورية الوطني الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإقليمية الثانية للترياثلون الموحد للأولمبياد الخاص التي جرت منافساتها في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة إحدى عشرة دولة عربية وهي مصر والعراق والسعودية وعمان وليبيا وفلسطين والمغرب وتونس ولبنان والجزائر إضافة إلى سورية.

وشهدت البطولة منافسة شديدة في سباقي السباحة 400 متر والجري 2500 متر التي قام بهما لاعبو الأولمبياد الخاص فيما قام بسباق الدراجات لمسافة 10 كيلو مترات شريك من الأسوياء.

وجاءت ذهبية منتخبنا بعد تصدره لمجموعته الثانية فيما ذهبت الميدالية الفضية لعمان والبرونزية لمصر بينما حصلت على ذهبية المجموعة الأولى مصر بفريقها الثاني تلتها تونس ثم المغرب.

وفي حديث مع مندوب سانا الرياضي قال رئيس مؤسسة الأولمبياد الخاص طريف قوطرش ان هذا الإنجاز الرائع للاعبي الأولمبياد الخاص السوري جاء نتيجة الجهود التي قام بها مدربو وكوادر الأولمبياد والتحضير المستمر للاعبينا وجهوزيتهم الدائمة لجميع الاستحقاقات مشيرا إلى ان هذه الدورة لها أهمية لأنها تأتي تحضيرا لمشاركتنا في بطولة العالم للألعاب الشتوية في شهر آذار المقبل في النمسا.

وأوضح قوطرش انه “تم توقيع اتفاقية مع جمعية فرنسية لدعم الأولمبياد السوري الخاص” مشددا على ان منتخباتنا في الأولمبياد الخاص بجميع الألعاب أثبتت جدارتها في جميع المحافل الدولية.

وتألفت بعثة منتخب سورية الوطني للأولمبياد الخاص من محمد طلال برنية المدير الوطني للأولمبياد ومن اللاعبين يوسف عبد الرحمن سروجي “دراجات شريك” وعبد الله سكيف “جري” ومحمد ضياء هنادي “سباحة”.