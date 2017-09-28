منتخب سورية يبدأ تحضيراته للقاء أستراليا في مالكا (صور)

بدأ منتخبنا الوطني تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الاسترالي لحساب ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لروسيا 2018 بمعسكر مغلق في مالكا التي وصلها فجر الخميس بغية التركيز والإعداد الفني والنفسي للاعبين بعيدا عن الضغوط ولخلق الإنسجام المأمول مع عودة بعض اللاعبين ودعوة آخرين للمرة الأولى .

وبدأت التدريبات في مالكا بمران مسائي بقيادة المدير الفني للمنتخب أيمن الحكيم وبالتزام من اللاعبين، وتركز المران على تمارين للناحية الدفاعية “للمصري والحموية والميداني بمشاركة من المبيض “وبفعالية من الأومري والعالمة والمدنية”.

وسيتوالى التحاق اللاعبين حتى الثاني من تشرين الأولى القادم وفق حجوزات السفر التي تتناسب والتزام اللاعبين مع أنديتهم المحترفة، في وقت نجحت مساعي إدارة المنتخب بإقناع بعض الأندية بالسماح للاعبينا بالانضمام لبعثة المنتخب قبل الموعد المحدد من قبل “فيفا”.

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مدينة مالكا عبر مطارات بيروت والدوحة وكوالالمبور.

وضمت بعثة المنتخب أيمن الحكيم مدربا وموفق فتح الله إداري عام المنتخبات الوطنية وطارق جبان مدرب مساعد وسالم بيطار مدرب حراس وبشار محمد منسقا إعلاميا، ومن اللاعبين «إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وانضم للبعثة في الدوحة كلا من زاهر ميداني وخالد مبيض وهادي المصري وأسامة أومري واسراء حموية.

وسينضم في الأول من تشرين الأول كلاً فهد اليوسف وعدي جفال وجهاد الباعور يتبعه كلا من تامر حاج محمد وعمروجنيات والخطيب والسوما والمواس ومارديك والقلفا وخريبين والميدو ومؤيد عجان وعلاء شبلي والصومي.