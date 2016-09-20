منتخب سورية يطلب مواجهة العراق ودياً في ماليزيا

طلب الاتحاد السوري لكرة القدم من نظيره العراقي إجراء مواجهة ودية بين منتخبي البلدين في 30 أيلول الجاري، في ماليزيا، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال موفق فتح الله المدير الإداري للمنتخب السوري: “اشترطنا من اتحاد الكرة العراقي تحرير لاعبينا المحترفين، في الفرق العراقية؛ لأن المباراة بدونهم لا فائدة منها”.

وأشار إلى أننا في انتظار الرد النهائي خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه يتمنى موافقة الجانب العراقي؛ نظرًا لأهمية المباراة، قبل مواجهة الصين في 6 تشرين الأول، والمنتخب القطري في 11 تشرين الثاني.

وتابع: المنتخب سيدخل الخميس المقبل، معسكرًا مغلقًا في دمشق، للاعبين المتواجدين بسورية، وسيغيب عنه لاعبي فريق الجيش، الذي يواجه اليوم القوة الجوية العراقي، في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف، أنه سيتم غدًا الأربعاء، الإعلان عن قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أن أي تعديل، هو حق للمدرب أيمن الحكيم، ونتمنى من الجماهير دعم المنتخب، وعدم التدخل أو مناقشة أي قرار فني.

ويشارك المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ضمن المجموعة الأولى، وحقق نقطة وحيدة من أول جولتين، بعد التعادل مع كوريا الجنوبية، والخسارة أمام أوزبكستان.