منتظري: الاضطرابات في البلاد تمويلها سعودي بتخطيط أمريكي

أكد المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري أن الاضطرابات الأخيرة في البلاد جاءت بتخطيط أمريكي صهيوني وتمويل سعودي.

وقال منتظري: إن “المخطط الرئيسي لهذا المشروع هو شخص أمريكي يدعى مايكل اندريا المسؤول السابق لمكافحة المخدرات في جهاز الاستخبارات الأمريكي “سي آي أيه” وغرفة عمليات مشتركة تقيمها أمريكا والكيان الصهيوني والنظام السعودي لإثارة الاضطربات في إيران, وكان التخطيط على عاتق مايكل اندريا والكلفة المالية على عاتق آل سعود”.

وأضاف منتظري: “زمرة خلق” ودعاة الملكية وبعض القوميين واليساريين كان لهم ممثلون في غرفة العمليات لتنفيذ المخطط الذي له نموذجان حيث يعتمد الأول على التحرك من العاصمة نحو المدن, بينما يعتمد الثاني على التحرك من المدن نحو العاصمة وهو ما تم اعتماده.

وأشار المدعي العام في إيران أن المرحلة الثانية لهذا المشروع الأجنبي هي مرحلة العنف والاشتباك مع رجال الشرطة والأمن والمسؤولين وكذلك زعزعة الأمن في المجتمع وبالتدريج جمع عناصرهم في الداخل والخارج للهدف النهائي وهو اسقاط النظام, وقال: غرفة العمليات هذه وبغية تنفيذ المخطط رقم 2 أخذت بالاعتبار إطلاق غرفة عمليات في أربيل بالعراق وهرات بأفغانستان لتسلل إرهابيي تنظيم داعش إلى داخل إيران خلال تنفيذ الاضطرابات”.

ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى زعزعة ثقة الشعب العامة بأجهزة مثل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.